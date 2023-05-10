Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Peker, 'seçim öncesi konuşma sözü'nü tuttu /10 Mayıs 2023 13:39

İddia: Peker, 'seçim öncesi konuşma sözü'nü tuttu

Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'le görüşmesinin ayrıntılarını katıldığı bir canlı yayında açıkladı.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan, "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala paylaşımda bulunup bulunmayacağı tartışılıyor.

TELE1 ekranlarında yayımlanan Açıkça programına konuk olan Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur, Peker ile görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı. İlknur, "Sedat Peker bir haber kaynağımın yanına uğrarken görüntülü olarak ben de merhabalaştım. Sedat Peker'in dediği şu; muhalefet partileri bana sahip çıkmadılar. Meral Akşener’e de Kemal Kılıçdaroğlu’na da haber yolladım. Keşke buranın hükümetine talepte bulunsalardı, imza kampanyasına destek verselerdi; bizzat kendim çıkar anlatırdım. Yancı olarak duyduğum şeyler bunlar. Ama muhalefet partilerinin sahip çıkmaması nedeniyle şikâyetçi" dedi. 

İlknur ayrıca, Peker’in Ali Yeşildağ üzerinden sözünü tuttuğuna inandığını ifade ederek, "Sedat Peker ona yasak getirilmeden önce, ‘Seni can evinden vuracağım Hasan Yeşildağ, seninle işim bitmedi’ demişti. Bence, tahminimi söylüyorum Ali Yeşildağ o zamandan yurtdışındaydı. Ali Yeşildağ zaten tanışıyorlar. Belki de birlikte neleri açıklayacaklarına dair bir görüşme yapmışlardır” şeklinde konuştu.
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