[Perde Arkası] İdlib'de TSK'ya saldırı son derece planlı yapılmış

Independent Türkçe servisinin haberine göre Türkiye İdlib’de harekete geçeceğinin sinyallerini önceden vermişti.







Erdoğan'dan mesaj: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz





Rusya destekli Suriye rejimi ordusunun İdlib güneyindeki askeri harekâtının şiddetini arttırması ve bölgeden Türkiye sınırına doğru genişleyen göç hareketinin ardından Türkiye, Rusya’nın Astana ve Soçi mutabakatlarına sadık olmadığını açıkladı.





Erdoğan konuyla ilgili Moskova’ya “Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz” mesajı verdi.





Sınır birliklerine "hazır ol" talimatı





Erdoğan’ın mesajının ardından TSK rejim birliklerinin öncelikli hedefi olan Serakib çevresinde yeni askeri noktalar kurma kararı aldı.





Türkiye 1 Şubat günü yeni askeri noktalar kuracağını Rusya’ya bildirdi. Reyhanlı’daki Suriye sınırına askeri takviye başlatıldı ve askerlere sınır dışı görevi tebliğ edildi.





Konvoy yola çıkarken Rusya bilgilendirildi





2 Şubat'ta Reyhanlı’da konuşlu konvoylardan 7’si Suriye içine yönlendirildi. Rusya koordinesindeki “Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi”ne 16:00 sularında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede konvoyun geçeceği güzergah da vardı.





TSK Konvoyu yaklaşık 45 kilometre güneye inmek için hareke geçmişken Rus savaş uçakları ve Esad güçlerine mensup topçular bölgedeki hedeflere operasyon başlattı.





TSK, 22:00 sularında Rusya’ya yeni koordinat bilgilendirmesi yaptı.





Yeni kurulan nokta hedefte





TSK konvoyu yeni askeri noktalara vardıktan sonra Esad güçleri noktaya topçu ateşi açtı.





7 asker ve 1 sivil bu saldırıda şehit oldu.





Şehit ve yaralılar askeri helikopterle bölgeden tahliye edildikten hemen sonra TSK bölgedeki hedefleri ateş altına aldı.





Vurulan bölgeler arasında Maranaz, Malikiye, Şavarika, Ayn İsa, Tel Rıfat, Minnak Askeri Hava üssü, Morek ve Batı Hama’daki hedefler vardı.