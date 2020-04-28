Samanyolu Haber /Gündem / Ücretsiz maske dağıtımına kısıtlama geldi Peki kim alacak bu maskeleri /28 Nisan 2020 14:41

Ücretsiz maske dağıtımına kısıtlama geldi Peki kim alacak bu maskeleri

Ücretsiz maske dağıtımında yaşanan yoğunluğun azaltılması nedeniyle yeni kararlar alındı. Kamu kurumu çalışanları ile bir iş yerinde SGK'lı çalışanlar eczaneden maske alamayacak. Uygulama öncesi 20 yaşından küçük olanlar ile 65 yaşından büyük olanlar maske alamıyordu. Bu yaş grubundaki vatandaşlara da süresiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

SHABER3.COM

Türkiye’nin corona virüsü salgınıyla mücadelesinde 50 gün geride kaldı. 11-21 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da eczaneler aracılığıyla 13 milyon maske dağıtıldı. İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Oda tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

* Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK’lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir.

KAFA KARIŞTIRAN UYGULAMA

Yeni uygulama öncesi 20 yaşından küçük olanlar ile 65 yaşından büyük olanlar maske alamıyordu. Bu yaş grubundaki vatandaşlara da süresiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Maske satışı yasak olduğu için işverenlerin nereden ve nasıl temin edeceği merak konusu oldu.

İŞ YERLERİ DMO’DAN TEMİN EDECEK

Habertürk TV’ye konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni düzenlemeyle ilgili olarak “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışan vatandaşlarımız ücretsiz maske alamayacak ama onların çalışmayan eşleri, anne-babaları ve çocukları alabilecek. İş yerleri maskeleri Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edecek” dedi.

20 YAŞ ALTINA VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAK YASAK!


Nüfusu 83 milyon 154 bin 997 olan Türkiye’de 20 yaşın altında 25 milyon 561 bin kişi bulunuyor.
65 yaş ve üzerindekilerin sayısı ise 7 milyon 550 bin. Yani Türkiye'de 33 milyon 112 bin 547 kişiye sokağa çıkmak yasak. Sokağa çıkması ‘serbest’ olan 50 milyon 42 bin 450 kişi bulunuyor.

SGK’LI SAYISI 22 MİLYON, KAMU PERSONELİ 4.5 MİLYON

Türkiye’de şuan SGK’ya kayıtlı 22 milyon kişi bulunuyor. Kamuda çalışan kişi sayısı ise 4 milyon 569 bin 916.

MASKE ALABİLİR’ SAYISI 23.5 MİLYON

Bu da maske alma hakkı olan kişi sayısının yaklaşık 23.5 milyon kişi olduğunu ortaya koyuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ücretsiz maske dağıtımına kısıtlama geldi Peki kim... Sonraki Haber >>

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

Bu da limon kumpası

Bu da limon kumpası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:59:06