Samanyolu Haber /Politika / İdris Baluken tahliye edildi /05 Nisan 2023 17:08

İdris Baluken tahliye edildi

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken cezaevinden tahliye edildi.

SHABER3.COM

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken cezasının tamamlamasının ardından cezaevinden tahliye edildi. HDP'nin konuyla ilgili mesajında, "Geçmiş dönem Grup Başkanvekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz İdris Baluken, infazını tamamlayarak cezaevinden çıktı. Diğer arkadaşlarımızın da özgürlüğüne kavuşması yakındır" açıklaması yapıldı.

3 Kasım 2016'da HDP Ankara genel merkez binasında gözaltına alınan Baluken, Bingöl'de çıkarıldığı mahkemece 4 Kasım'da tutuklanmıştı. Baluken 30 Ocak 2017'de ilk duruşmada tahliye olmuş, savcılığın itirazı üzerine iki gün sonra yeniden tutuklanmıştı.İdris  Baluken "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 2018 yılında aldığı kararda cezayı onamıştı.

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