İfadeleri ortaya çıktı: Asıl suçlu bize para verenler

YÜKSEK FAİZLE YEMLEDİLER
Kıvanç ve Beril Talu’nun, arkadaşlarını ve yakın çevresini işbirliği teklifiyle dolandırdıkları öne sürülüyor. İddiaya göre, teklifi kabul edenlerden para alan fenomenler, yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulundu. Ancak, sosyal medya hesaplarını da kapatan çifte, herhangi bir platformdan ulaşım sağlanamadı. Yeni bir sosyal medya hesabı açtıkları belirtilen çiftin 1 Kasım’da açıklama yapacakları iddia edildi.
Şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Çift adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi.