Samanyolu Haber /Dünya / İflas eden ünlü şef: 'Her şeyim bitti' /30 Kasım 2019 11:02

İflas eden ünlü şef: 'Her şeyim bitti'

İngiltere'nin ünlü şefi Jamie Oliver, 13 yıldan uzun bir sürede inşa ettiği restoran zincirinin mayıs ayında iflasını açıklamasına varan süreci anlattı.

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‘Yeni bir başlangıç’ yapma hedefini BBC’de yayımlanacak Graham Norton Şov’da dile getiren Oliver, “Param tükendi, her şeyim tükendi” ifadesini kullanıyor ve ekliyor:

“13 yıllık sıkı bir çalışmaydı ve Fifteen (restoran) benim bebeğim gibiydi ama param tükendi, her şeyim tükendi, gerçekten çok zordu ama üstüne gitmeli ve kendinizi toplamaya çalışmalısınız. En iyisini yaptım, benden daha iyisini yapan birini bilmiyorum ve en kötüsünü de yaptım, hayat bu. Pozitif taraftan bakmalısınız."

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, gelecekte restoran açma planlarına dair bir soru üzerine Jamie Oliver, tüm İngilizlerin ve hatta dünyanın nasıl sonuçlanacağını merak ettiği Brexit sürecini beklemeyi tercih ettiğini açıkladı.

“Kesinlikle restoran açmayı düşünüyorum ama Brexit çözümlenene kadar olmaz” diyen Oliver, sürecin etkilerini değerlendirdikten sonra bu kararı vereceğini belirtti.

Yaklaşık beş yıldır bir iş sahibi İngilizler için ‘iyi bir haber’ olmadığını söyleyen Oliver, çözülmesi gereken çok fazla karışıklık bulunduğunu savundu.

44 yaşındaki ünlü şefin İngiliz mutfağı sunan Fifteen adlı restoranı, Barbecoa adlı ızgara et restoranı ve İtalyan mutfağı sunan Jamie's Italian adlı restoranı da dahil olmak üzere 20’den fazla işletmesi mayıs ayında iflası açıklamıştı.  

Üç restoran hariç tüm işletmeler kapanmış, yaklaşık 1300 kişi işini kaybetmişti. Kapanmayan restoranlar franchising usulü farklı firmalar tarafından işletiliyor. Oliver, ilk restoranı Fifteen'i; imkânı olmayan, dezavantajlı geçmişlere sahip çırakları eğitmek için 2002'de açmıştı.
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