Samanyolu Haber /Gündem / İflas öncesi ünlü firmanın kasaları boşaltılmış /04 Ekim 2019 10:49

İflas öncesi ünlü firmanın kasaları boşaltılmış

Turizm sektörü son dönemde Thomas Cook'un iflasıyla büyük darbe aldı. Thomas Cook'un iflasını diğer şirketler takip etti ve peş peşe iflas ilanları geldi.

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Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına birkaç gün kala, şirketin Belçika iştirakinin banka hesaplarının boşaltıldığı ortaya çıktı.

NTV'nin aktardığı habere göre Thomas Cook Belçika'ya kayyım olarak atanan Hans De Meyer, "İflasa birkaç gün kala Thomas Cook Belçika'dan İngiltere'deki ana şirkete 5 ila 6 milyon euro gönderildiği belirlendi. Bu para kalsaydı, Thomas Cook Belçika'nın kurtarılmak için daha fazla zamanı olurdu" açıklamasında bulundu.

Meyer, söz konusu para transferini hangi yöneticinin gerçekleştirdiğini araştırdıklarına belirtti.

Thomas Cook Belçika, 30 Eylül'de gerekli kısa vadeli finansmanı bulamadığı için resmen iflas ettiğini açıklamıştı.

Thomas Cook Belçika'nın ülke genelinde 91 acentesi ve 501 çalışanı bulunuyordu.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

Şirketin iflasıyla turistler otellerde rehin tutulmuş, ülkelerine dönüş yapmak zorunda kalmışlardı.
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