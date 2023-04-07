İFTAR ZAMANI 16 - CANLI İZLE

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konuklarımız ilahiyatçı Halide Çelebi ve Tenkil Müzesi Yön. Kurulu Başkanı Gonca Kara.
- “Dünya ahiretin tarlasıdır” buyurmuş Efendimiz (sav). Bu tarladan cennet mahsülü almak çok mu zor?
- Ramazan cennet hayatını kazanmak için önemli bir zaman dilimi. En güzel nasıl değerlendirilmeli?
- Tenkil ne demek?
- Tenkil Müzesinin hedefi ne?
- Tenkil Müzesinin faaliyetleri neler ?
- Ve Metin Haboğlu güzel eserlerle programda olacak.
- Ramazan cennet hayatını kazanmak için önemli bir zaman dilimi. En güzel nasıl değerlendirilmeli?
- Tenkil ne demek?
- Tenkil Müzesinin hedefi ne?
- Tenkil Müzesinin faaliyetleri neler ?
- Ve Metin Haboğlu güzel eserlerle programda olacak.