İFTAR ZAMANI 16 - CANLI İZLE









MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konuklarımız ilahiyatçı Halide Çelebi ve Tenkil Müzesi Yön. Kurulu Başkanı Gonca Kara.







- “Dünya ahiretin tarlasıdır” buyurmuş Efendimiz (sav). Bu tarladan cennet mahsülü almak çok mu zor?

- Ramazan cennet hayatını kazanmak için önemli bir zaman dilimi. En güzel nasıl değerlendirilmeli?

- Tenkil ne demek?

- Tenkil Müzesinin hedefi ne?

- Tenkil Müzesinin faaliyetleri neler ?

- Ve Metin Haboğlu güzel eserlerle programda olacak.





