Samanyolu Haber /Gündem / İFTAR ZAMANI 16 - CANLI İZLE /07 Nisan 2023 18:43

İFTAR ZAMANI 16 - CANLI İZLE

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konukları ilahiyatçı Halide Çelebi ve Tenkil Müzesi Yön. Kurulu Başkanı Gonca Kara.

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MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konuklarımız ilahiyatçı Halide Çelebi ve Tenkil Müzesi Yön. Kurulu Başkanı Gonca Kara.

- “Dünya ahiretin tarlasıdır” buyurmuş Efendimiz (sav). Bu tarladan cennet mahsülü almak çok mu zor?
- Ramazan cennet hayatını kazanmak için önemli bir zaman dilimi. En güzel nasıl değerlendirilmeli?  
- Tenkil ne demek?   
- Tenkil Müzesinin hedefi ne?
- Tenkil Müzesinin faaliyetleri neler ?
- Ve Metin Haboğlu güzel eserlerle programda olacak.

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