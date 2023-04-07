Erdoğan ile görüşen Destici, son durumu açıkladı: Hepimiz ayrı listelerle seçime gidiyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.





Destici, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Destici, "Bu sadece listelerle ilgili değil. Daha önce seçimlere tek başımıza gireceğimiz noktasındaki düşüncemizi paylaşmıştım. Cumhur İttifakı'ndaki partilerimiz ortak bir liste ile seçime girerlerse bu avantajlı olur demiştim. Ama MHP listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı. Demokratik Sol Parti de Cumhur İttifakımıza dahil oldu. Hayırlı olsun diyorum. Bundan sonrasında ne yapabiliriz? Bununla ilgili fikirlerimi paylaştım" dedi.





Destici, şunları söyledi: "Fatih Erbakan Bey ile de görüşeceğim. Ama şu andaki son durum nedir diye sorarsanız, hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz. BBP de seçime hazır. Fatih Erbakan Bey ile de görüşeceğim."



