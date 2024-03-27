İftar Zamanı ekranlara konuk oluyor!

MC EU TV İftar Zamanı'nın bugünkü konukları ilahiyatçı Sultan Okumuş ve eğitimci Eyüp Beşir olacak.





Programın sunucusu Metin Haboğlu, ilahiyatçı Sultan Okumuş ile;





- Peygamberlerin hicretini,

- Peygamberlerin hicret ettikleri ülkelerdeki insani ilişkilerini,

- Ve Peygamberlerin diyaloglarının günümüze bakan yönlerini konuşacak.





Eğitimci Eyüp Beşir ile ise;





- Risalelerin & Hizmet prensiplerinin farklı ülkelerde yetişen bir gence kazandırdıklarını,

- İnsanlığın selameti için çalışmanın neden önemli olduğunu,

- Farklı ülkelerde yaşarken değişik inanç ve kültürlerden insanlarla komşuluk ve diyaloglarımızın nasıl olması gerektiği gibi çok önemli konuları konuşulacak.





Diğer yandan farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Haboğlu'nun eserleri programda olacak. İftar Zamanı'nın Türkiye saati ile MCEU TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.









