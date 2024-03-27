Samanyolu Haber /Dünya / Dünya adım adım 3'üncü Dünya Savaşı'na gidiyor: Rusya korkutuyor! /27 Mart 2024 16:39

Dünya adım adım 3'üncü Dünya Savaşı'na gidiyor: Rusya korkutuyor!

Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırı planları küresel çatışma endişelerini artırıyor, uzmanlar 3. Dünya Savaşı riskine dikkat çekiyor.

SHABER3.COM

Putin'in Ukrayna'yı yerle bir etme tehdidi, uluslararası toplumu endişelendiriyor.

UZMAN UYARIYOR: "3. DÜNYA SAVAŞI'NA DOĞRU ÖNEMLİ BİR ADIM"
Moskova'daki saldırı sonrasında Putin'in sert tepkisi, küresel çatışma korkularını artırıyor.

Rusya lideri, Crocus Belediye Binası saldırısının arkasındaki güçlere unutulmaz bir cevap vermeye hazırlanıyor. Uzmanlar, Putin'in Ukrayna'ya yönelik planlarının dünya çapında çatışma riskini artırabileceğini belirtiyor.

Putin'in Ukrayna'dan Baltık ülkelerine asker kaydırma hazırlıkları, NATO'yu harekete geçiriyor.

İngiltere hükümeti, Kremlin'in saldırıyı üstlenmesini "gülünç" buluyor ve sert bir şekilde reddediyor.

ABD, Putin'in Ukrayna'ya yönelik planlarına dair ciddi bir uyarıda bulunuyor ancak Kremlin bu uyarıları ciddiye almıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya adım adım 3'üncü Dünya Savaşı'na gidiyor:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:02:15