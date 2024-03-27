Dünya adım adım 3'üncü Dünya Savaşı'na gidiyor: Rusya korkutuyor!

Putin'in Ukrayna'yı yerle bir etme tehdidi, uluslararası toplumu endişelendiriyor.







UZMAN UYARIYOR: "3. DÜNYA SAVAŞI'NA DOĞRU ÖNEMLİ BİR ADIM"

Moskova'daki saldırı sonrasında Putin'in sert tepkisi, küresel çatışma korkularını artırıyor.





Rusya lideri, Crocus Belediye Binası saldırısının arkasındaki güçlere unutulmaz bir cevap vermeye hazırlanıyor. Uzmanlar, Putin'in Ukrayna'ya yönelik planlarının dünya çapında çatışma riskini artırabileceğini belirtiyor.





Putin'in Ukrayna'dan Baltık ülkelerine asker kaydırma hazırlıkları, NATO'yu harekete geçiriyor.





İngiltere hükümeti, Kremlin'in saldırıyı üstlenmesini "gülünç" buluyor ve sert bir şekilde reddediyor.







ABD, Putin'in Ukrayna'ya yönelik planlarına dair ciddi bir uyarıda bulunuyor ancak Kremlin bu uyarıları ciddiye almıyor.

