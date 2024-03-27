Moskova terör saldırısında ölenlerin sayısı 140’a yükseldi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun yaptığı açıklamada, 22 Mart’ta “Crocus City Hall” konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle yaralanan 19’u ağır 80 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bugün bir yaralının daha hayatını kaybettiğini söyledi.





Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 139’a çıktığını bildirmişti.





Rusya’nın başkenti Moskova’da “Crocus City Hall” adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele açtıkları ateş sonucu 140 kişi öldü, 80 yaralının tedavisi sürüyor. Olayı düzenleyen 4 kişi Ukrayna sınırına doğru kaçarken yakalandı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.





Kırgızistan’dan Rusya’ya seyahatten kaçınma uyarısı





Bu arada Kırgızistan, terör saldırısı nedeniyle Rusya'ya seyahat edilmemesini tavsiye etti.





Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, 22 Mart'ta Crocus Kongre Binası'na düzenlenen terör saldırısı ve Rusya'da artırılmış güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Kırgız cumhuriyeti vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.





Diplomatlar, tavsiyenin ek güvenlik önlemleri ve sınırdaki artırılmış kontrol rejimi kaldırılıncaya kadar geçerli olduğunu açıkladı