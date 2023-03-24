'İftar Zamanı' Harun Tokak'la canlı yayında

İlk gün yayınında gazeteci ve yazar Kerim Balcı'yı misafir eden İftar Zamanı'nda ikinci günün konuğu Harun Tokak oldu.





Sunuculuğunu Reha Yeprem'in yaptığı İftar Zamanı'nda Harun Tokak'ın yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından yapılacak canlı bağlantılar da yer alacak.







İftar Zamanı, Türkiye saati ile 18:00'de MC EU TV ekranlarında canlı olarak yayınlanmaya başladı. Program ayrıca Almanya saati ile 17:00'de Hizmetten Youtube kanalında ve New York saati ile de 17:45'te Raindrop TV Youtube kanalında izleyicileriyle buluşacak.





Ramazan ayı boyunca her gün izleyicileriyle buluşacak olan programın yayın saatleri ve yayınlanacağı kanallar ise şu şekilde:



Türkiye saati ile 18:00’de MC EU TV

Almanya saati ile 17:00’de Hizmetten YouTube kanalı

Newyork saati ile 17:45’te RaindropTv Youtube kanalı