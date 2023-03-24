MHP'li yönetici adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi!

MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP Genel merkezinde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra, Alaşehir’de bulunan işletmesinin salonunda partililerle buluştu.







Partililerle buluşan Ali Uçak, konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.





OTURMAK İSTEDİ



Konuşmasını yaparken rahatsızlanan Uçak, akşam İstanbul’dan geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirttikten sonra, ayakta konuşamayacağını, oturmak istediğini belirtti.





HASTANEYE KALDIRILDI

Daha sonra baş ağrısı ve baş dönmesi nedeniyle, halsiz düşerek, özel bir araçla Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.





Burada yapılan muayeneden sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen Uçak, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Uçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



