Trump'tan tehdit: Suçlanmam ABD'de ölüm ve yıkıma neden olabilir!

ABD eski Başkanı, iş insanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı Donald Trump, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında suçlanırsa bunun ülkeye 'ölüm' ve 'yıkım' getirebileceğini söyledi.







Kendisine ait TruthSocial adlı sosyal medya sitesinden, hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Trump, "Kim, hiçbir suçun işlenmediğini herkes bildiği halde, herhangi birini ya da bu örnekte olduğu gibi, tarihteki tüm başkanlardan daha çok oy alan ve Cumhuriyetçi Partiden başkanlık seçimleri için (açık ara) önde gelen aday olan, eski ABD Başkanını suçlayabilir ki? Ayrıca böylesi asılsız bir suçlama nedeniyle oluşabilecek ölüm ve yıkımın ülkemiz için felaket olabileceği biliniyor mu?" diye sordu.





"Neden ve kim böyle bir şey yapar?" diyen Trump, kendi sorusuna, "Yalnızca ABD'den gerçekten nefret eden yozlaşmış bir psikopat" sözleriyle yanıt verdi.







TRUMP, 'HAFTAYA SALI GÜNÜ TUTUKLANABİLİRİM' DEMİŞTİ

Trump, 18 Mart'ta yine sosyal medya hesabından, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in yürüttüğü soruşturma için "Haftaya salı günü tutuklanabilirim" demiş, taraftarlarına destek çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının üzerine New York Polisi, bölge savcılığı ile mahkeme önünde ve Trump'a ait binaların etrafında güvenlik önlemlerini artırmıştı. Trump, ayrıca hakkında soruşturma yürüten tüm savcıların derhal görevden alınmalarını istemişti.





Soruşturmada delilleri inceleyen büyük jürinin, Donald Trump'ı suçlu bulup bulmadıkları yönündeki kararı 27 Mart'ta vermesi bekleniyor.







