İftar Zamanı'na bugün Dr. Tacettin Kayaoğlu konuk olacak

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konuğu akademisyen, araştırmacı Dr. Taceddin Kayaoğlu. Taceddin Kayaoğlu ile Ramazan kazanımları ve okuma üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek.







Programda;





- Ramazan’da edindiğimiz güzel alışkanlıkları hayatımızın bir parçası haline nasıl getirebiliriz?





- Ramazan’ın son günlerini, Kadir gecesini ve Bayramı nasıl değerlendirmeliyiz?





- Bu günün insanının en büyük derdi nedir?





- Dindar geçinen birçok insanın maalesef cehalet bataklığında olduklarını görüyoruz. Bunun sebebi nedir?





- Günümüz dünyasında okumanın, cahil kalmamanın nasıl bir bedeli var?





gibi soruların tartışılacağı renkli bir sohbet sizi bekliyor. Diğer yandan farklı ülkelere yapılacak canlı bağlantılarla Ramazan coşkusu yaşanacak. Ve Metin Haboğlu müzikleriyle yine programı renklendirecek.





https://www.youtube.com/watch?v=WfZpYFJDexo linkinden ulaşabileceğiniz program MC EU TV ile Hizmetten ve Raindrops TV'nin Youtube kanallarından da yayınlanacak. Program saatleri ise şu şekilde:





İSTANBUL :18.00



BERLİN :17.00

NEW YORK :11.00