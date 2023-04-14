Kanada Başbakanı diyalog iftarında Türkiye’deki depremzedeleri unutmadı





Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa’daki tarihi parlamento binasında düzenlenen Topluluk ve Dostluk iftarı’na gönderdiği mesajda, ‘’Düşüncelerimiz depremden etkilenen herkesle ve kalplerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birliktedir.’’dedi.





Mesajında Trudeau, çevremizdeki bazı seslerin ayrıştırma tohumları ekmeye çalıştığı bir çağda, çeşitliliğin en büyük güç olduğu bir ülkede yaşamaktan gurur duyduğunu söyledi.Başbakan, insanları bir araya gelmeye, birbirleri hakkında daha fazla şey öğrenmeye ve birbirlerini savunmaya teşvik eden bu gibi etkinliklerin her zamankinden daha önemli olduğuna vurgu yaptı. ‘’Bugün burada bulunan herkese -oruç tutun yada atutmayın, bu kutsal Ramazan ayında size kalbinde yatan şefkat, şükran ve cömertlik değerleri üzerinde düşünme fırsatı vermesini umuyorum.’’ diyen Kanada Başbakanı, mesajında Türkiye’deki depremzedelere de yer verdi. ‘’Bu fırsatı değerlendirmek ve bugün Türkiye'deki deprem nedeniyle korkunç acılar çekenleri de düşünmemizi sağladıkları için organizatörlere teşekkür etmek istiyorum. Düşüncelerimiz depremden etkilenen herkesle ve kalplerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birliktedir. Hükümetimiz ihtiyacı olanların yanında olmaya devam edecek. Çünkü ancak birlikte durarak en zor koşulların üstesinden gelebiliriz.’’ ifadelerini kullandı.





Kültürlerarası Diyalog Enstitüsü (IDI) ve Ottawa Polis Teşkilatının organizatörlüğünde 7.si düzenlenen iftar programına senatör, milletverkilleri ve Kanada yerlilerinden oluşan iki yüzden fazla davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan IDI İcra Direktörü Fatih Gencoğlu, Ortaklık İnşa Etmek; Topluluk Bağlarını Güçlendirmek, Diyalog ve Anlayış olan programın temasına uygun olarak düzenledikleri iftarın, toplumun her kesimininden büyük kabul gördünü söyledi.





Programda konuşan ve aynı zamanda Başbakan Trudeau’nun mesajını da okuyan Milletvekili JennaSudds, IDI’a büyük övgüler yağdırarak, IDI enstitüsünün, toplumun kaynaşması ve barış içinde yaşamasına katkı sağladığı hemen her etkinliğine katıldığını söyledi.









Programda konuşan Ottawa polis şefi Eric Stubbs da bu tür etkinliklerin barış içinde yaşanabilir bir şehir adına çok önemli olduğundan bahsetti.

Rhoda Vakfı İcra Direktörü Hamdi Ben Aissa ise bu iftarı çok anlamlı bulduğununu belirterek, iftar ve polis ilişkisine dikkat çekti. Aissa, Kur’an-ı Kerim’de emniyetle ilgili geçen ayetlerden da bahsederek, Ramazan ve orucun önemine değindi.

İçerik olarak çok zengin olduğu gözlenen programda, Ramazan ve oruçla ilgili İngilizce hazırlanmış video görseller de büyük beğeni aldı.

Programın sununda ise konuşmacılara plaket ve ödül verildi.



