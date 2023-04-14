Samanyolu Haber /Gündem / İktidardan bu sefer 'itikafa' yasak: Furkan Vakfı gönüllüleri camiye alınmıyor /14 Nisan 2023 16:30

İktidardan bu sefer 'itikafa' yasak: Furkan Vakfı gönüllüleri camiye alınmıyor

İktidarın Furkan Vakfı gönüllülerine karşı baskı ve sindirme faaliyetleri devam ediyor. Bu sefer vakıf gönüllülerinin itikaf ibadeti için camiye girmelerine izin verilmiyor.

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AKP rejimi, Furkan Hareketi gönüllülerinin Ramazan ayının son 10 gününde camide yaptıkları ‘itikaf’ ibadetine de engel oluyor. İbadet için gelen vatandaşlar, camiye alınmıyor. Furkan Vakfı’nın sosyal medya hesabından fotoğrafla birlikte yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İtikaf İçin Camilere Giden Furkan Hareketi Mensupları Camiden Çıkarıldı!

Camileri Halktan Sakınanları Kınıyoruz!

Furkan Hareketi mensupları olarak 20 yılı aşkındır Ramazan Ayı’nın son on gününde Efendimiz’in müekked sünnetini ihya etme gayretiyle camilerde itikafa giriyoruz.

Bu sene de itikaf için Mersin’deki Halkkent Emir Sultan Camii’nde ibadet halinde olan Furkan Hareketi mensupları, teravih namazı sonrası gelen sivil ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.

Camide yalnızca 5 kişinin kalmasına müsaade edildiği yönünde uyarı yaptığı söylenen sivil ekiplerin, 5’den fazla kişinin camiye girmemesi için imam odasında beklediği belirtildi.

Prosedürde itikafa izin verilmiş gibi görünse de camilerde yaşanan mağduriyetler, cami avlusunda itikafa girildiğini gösteren görüntüler kabul edilemez.

Diyanet derhal bu durumu düzeltmeli ve itikaf için getirdiği kişi sınırlamasını kaldırmalıdır. Camiler halkın tamamına açık olmalıdır.
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