NASA'nın uzayda yetiştirdiği domatesler yarın Dünya'ya getiriliyor

NASA'nın astronotlara taze gıda üretmeye yönelik araştırmayı sonuçlandırmasıyla uzayda yetiştirilen domatesler bu hafta sonu dünyaya geri dönecek.







The Independent'tan Anthony Cuthbertson'ın haberine göre, domates hasadı, yaklaşık 2 bin kilogram malzemeyle bilimsel deneyleri taşıyacak olan ve ikmal için kullanılan SpaceX Dragon kargo uzay aracıyla 15 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ayrılacak.





DÜNYADA KULLANMAK ÜZERE UYARLANABİLİR

Veg-05 deneyinde UUİ'deki astronotlar, yörüngedeki laboratuvarın minyatür serasında cüce domates yetiştirerek üç hasat yaptı. Domatesler daha sonra dondurularak besin değerleri incelendi. NASA bir blog yazısında, "Mürettebatın gelişmiş bir yaşam deneyimi olması ve taze gıda için uzayda bitki yetiştirme becerisi, gelecekteki uzun süreli görevler açısından önemli" değerlendirmesini yapmıştı. Bu donanım, bahçeye erişimi olmayanlara taze ürün sağlamak ve yaşlılarla engellilere bahçe terapisi sunmak için dünyada kullanılmak üzere uyarlanabilir.







İKİ DENEY DAHA DÜNYAYA DÖNÜYOR

Hafta sonu dünyay dönecek diğer UUİ deneyleri arasında Japonya uzay ajansı JAXA'nın ürettiği, daha verimli güneş pillerinin geliştirilmesinde fayda sağlayabilecek kristaller ve Kanada Uzay Ajansı'nın mikro yerçekiminde atardamarların nasıl yaşlandığına ilişkin araştırması da yer alıyor.





TÜRKİYE SAATİYLE 17.45'TE ÜCRETSİZ CANLI İZLENEBİLECEK

Uzayda yiyecek ve bitki yetiştirmek, bir Sovyet mürettebatının Salyut 7 uzay istasyonunda ilk çiçeği yetiştirdiği 1980'lerden bu yana çeşitli uzay ajanslarının pek çok deneyinin konusu oldu. Çinli astronotlar 2022'de uzayda ilk kez tohumdan çeltik yetiştirmişti. Böylece bilim insanları ilk kez bir çeltiğin, tohumdan kendi tohumlarını üretebilen olgun bir bitkiye kadarki tüm yaşam döngüsünü mikro yerçekimi ortamında başarıyla üretmiş oldu.





NASA, Dragon kargo aracının 15 Nisan Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17.45'te UUİ'den kalkışını ve ayrılışını internet sitesinden ücretsiz ve canlı yayımlayacak.