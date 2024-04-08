Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nı kaçırmayın! /08 Nisan 2024 17:40

İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

MCEU TV'de canlı olarak yayınlanan İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar İlahiyatçı Rasim Haner ve yazar Esra Büyükçombak olacak.

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Ramazan ayında artık son günler yaşanırken İftar Zamanı bir kez daha ekranlara geliyor. Programın sunucusu Metin Hablemitoğlu konuğu Rasim Haner ile;
 
- Hangi açıdan bakarsak dini yaşamanın zor gelmeyeceğini, 
- İbadetler ve ruh sağlığı ilişkisini konuşacak.  

Diğer yandan Esra Büyükçombak ile;
 
- Ramazan sonrası beslenme alışkanlıklarımızı, 
- Sağlıklı beslenme deyince ne anlaşılması gerektiği konuşulacak.  

Farklı coğrafyalardan canlı bağlantıların ve Metin Haboğlu'nun eserlerinin de yer alacağı program, canlı olarak MCEU TV'den yayınlanacak.


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