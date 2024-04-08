İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

Ramazan ayında artık son günler yaşanırken İftar Zamanı bir kez daha ekranlara geliyor. Programın sunucusu Metin Hablemitoğlu konuğu Rasim Haner ile;

- Hangi açıdan bakarsak dini yaşamanın zor gelmeyeceğini,

- İbadetler ve ruh sağlığı ilişkisini konuşacak.





Diğer yandan Esra Büyükçombak ile;

- Ramazan sonrası beslenme alışkanlıklarımızı,

- Sağlıklı beslenme deyince ne anlaşılması gerektiği konuşulacak.





Farklı coğrafyalardan canlı bağlantıların ve Metin Haboğlu'nun eserlerinin de yer alacağı program, canlı olarak MCEU TV'den yayınlanacak.









