İftar Zamanı'nı kaçırmayın!

Ramazan ayında artık son günler yaşanırken İftar Zamanı bir kez daha ekranlara geliyor. Programın sunucusu Metin Hablemitoğlu konuğu Rasim Haner ile;
- Hangi açıdan bakarsak dini yaşamanın zor gelmeyeceğini,
- İbadetler ve ruh sağlığı ilişkisini konuşacak.
Diğer yandan Esra Büyükçombak ile;
- Ramazan sonrası beslenme alışkanlıklarımızı,
- Sağlıklı beslenme deyince ne anlaşılması gerektiği konuşulacak.
Farklı coğrafyalardan canlı bağlantıların ve Metin Haboğlu'nun eserlerinin de yer alacağı program, canlı olarak MCEU TV'den yayınlanacak.