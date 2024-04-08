Soylu 'Kokain esprisi'ne çok kızdı

Komedyen Özgür Turhan, bir gösterisinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “uyuşturucu” üzerinden göndermede bulundu.





Tylolhot adlı ilacı çok kullandığını belirten ve bu ilaçla kokain arasında bağlantı olduğu söylentilerine değinen Turhan, "Ben Tylolhot'un uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü hiç Süleyman Soylu'yla fotoğrafını görmedim" ifadelerini kullandı.

Espride zamanlamanın çok önemli olduğunu söyleyen Turhan, “Bunu üç ay önce yapsam içerideydim” dedi.















Soylu, şakanın binlerce kişi tarafından izlenmesi ve paylaşılmasını ardından açıklama yaptı. Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum” dedi.

