Samanyolu Haber /Gündem / Soylu 'Kokain esprisi'ne çok kızdı /08 Nisan 2024 17:47

Soylu 'Kokain esprisi'ne çok kızdı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle ilgili uyuşturucu üzerinden espri yapan komedyen Özgür Turhan’ı hedef aldı.

SHABER3.COM

Komedyen Özgür Turhan, bir gösterisinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “uyuşturucu” üzerinden göndermede bulundu.

Tylolhot adlı ilacı çok kullandığını belirten ve bu ilaçla kokain arasında bağlantı olduğu söylentilerine değinen Turhan, "Ben Tylolhot'un uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü hiç Süleyman Soylu'yla fotoğrafını görmedim" ifadelerini kullandı.
Espride zamanlamanın çok önemli olduğunu söyleyen Turhan, “Bunu üç ay önce yapsam içerideydim” dedi. 



Soylu, şakanın binlerce kişi tarafından izlenmesi ve paylaşılmasını ardından açıklama yaptı. Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu 'Kokain esprisi'ne çok kızdı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:52:50