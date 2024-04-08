Süper Lig kulüpleri Mehmet Büyükekşi'ye karşı harekete geçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'da yapılacak Mali Genel Kurulun Seçimli Genel Kurul olarak yapılacağını duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın ardından harekete geçen Süper Lig ekipleri, tarihin öne alınması için çalışmalara başladı.

TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza toplanmaya başlandı. Oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40'ının imza vermesi durumunda TFF, 30 gün içinde seçime gidilmek zorunda... Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.







Kulüpler, 24 Mayıs ya da 6 Haziran'da seçime gidilmesini istiyor.



TFF'de 2022 yılında başkanlık koltuğuna oturan Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun" şeklinde görüş belirtmişti.



SAMSUNSPOR VE PENDİKSPOR'DAN ÇAĞRI



Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ve Pendikspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı seçim tarihinin geç olduğunu ve bir an önce seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini paylaştı.





Samsunspor'dan yapılan açıklama şöyle:





"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 18 Temmuz tarihi için seçimli genel kurul kararı alındı. Ancak, açıklanan genel kurul tarihi oldukça geç olduğu gibi, bu tarihe kadar 3,5 aylık sürede ne gibi aksiyonlar alınacağı konusunda hiçbir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı. Futbolumuzdaki mevcut ortam ve gidişat ile MHK ve VAR'ın günden güne artan haksız ve hakkaniyetiz kararları dikkate alındığında, her geçen gün kan kaybeden ve marka değeri düşen Türk Futbolumuzun kaybedecek bir dakikası dahi bulunmamaktadır. Her zaman temiz, adil ve eşit futbolu savunan Samsunspor Futbol Kulübü ve camiası; Süper Kupa'daki bardağı taşıran son damladan sonra, futbolumuzdaki bu mevcut ortam ve kötü gidişattan oldukça rahatsızdır."

Pendikspor ise şu ifadeleri kullandı:







"TFF Yönetim Kurulu’nun hiçbir öneri ve demokratik sürece gerek duymadan açıkladığı 18 Temmuz 2024 tarihli seçim kararının Türk futbolunun içinde bulunduğu kaos ortamının düzelmesi için çok geç bir tarih olduğu kanısındayız. TFF’nin mevcut düzenin düzelmesi ve Türk futbolunun hak ettiği güzel günlere ulaşması için bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini düşünüyoruz.





TFF’nin Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına belirledikleri gibi 18 Temmuz’da değil acil olarak sezon sonunda seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Böylece yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu daha iyi yerlere getirme çalışmaları için yeni sezon öncesinde ihtiyaç duyacakları zamana sahip olacaklarını umuyoruz.





Günden güne futbolumuzu bir bataklığa saplayan TFF Yönetim Kurulu’nun, Türk futbolunun geleceğini ve İyiliğini düşünüyorsa, bir an önce mantıklı ve doğru olan kararları almasını rica ediyoruz."