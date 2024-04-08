Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’nın suçlamasını Tacikistan reddetti /08 Nisan 2024 18:10

Rusya’nın suçlamasını Tacikistan reddetti

Tacikistan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev'in Ukrayna'nın büyükelçilik aracılığıyla Duşanbe'de paralı asker topladığı yönündeki açıklamasını reddetti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı TASS haber ajansına verdiği demeçte, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev'in Duşanbe'deki Ukrayna Büyükelçiliği'nin Tacikistan vatandaşlarını savaş için işe aldığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev'in, Rusya'ya karşı savaşmak üzere Duşanbe'deki Ukrayna Büyükelçiliği tarafından paralı askerlerin işe alındığı iddiasıyla ilgili açıklamasına dikkat çektik. Bu açıklamanın bir üst seviye Rus yetkili tarafından yapıldığını not ediyoruz. Ve bunun doğru olamayacağını belirtiyoruz” denildi. Tacikistan'da akredite olan yabancı diplomatların "statüleriyle bağdaşmayan" faaliyetlerde bulunmamalarını sağlamak için "Tacikistan yetkili makamlarının gerekli tedbirleri aldığını" da eklendi.

Bakanlık, üst düzey Rus yetkililere bundan sonra "kamuoyunu yanıltabilecek doğrulanmamış açıklama ve yorumlardan kaçınmaları" çağrısında bulundu.

Daha önce Patrushev, Şanghay İşbirliği Örgütü üye devletlerinin güvenlik konseylerinin sekreterlerinin Astana'daki bir toplantısında Ukrayna'yı 3 Nisan'da Uluslararası Lejyonu yenilemek amacıyla Tacikistan'da paralı asker toplamakla suçladı.
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