İsrail’le ticareti kabul eden MHP’li vekil: Tohum değil, gübre ithal ettik

Bold Medya'da yer alan habere göre MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, sahibi olduğu Agrosel Tarım firmasının İsrailli Haifa firmasıyla tohum ticareti yaptığı iddiasını yalanladı. İsrail’le ticaret yaptığını kabul eden Durgun, gübre hammaddesi aldıklarını kaydetti.





İsrail ile ticarete tepkiler devam ederken MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun’un şirketi Agrosel Tarım’ın İsrailli Haifa firmasının Türkiye ayağı olduğu iddia edildi. İddialara ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Durgun, “Sosyal medya başlayan, daha sonra da maalesef malum haber sitelerinin araştırmaya tenezzül dahi etmeden mal bulmuş mağribi gibi haber yaparak başlattıkları karalama kampanyası ile ilgili açıklamam aşağıdaki gibidir” dedi.





Gübrenin üretilebilmesi için gerekli olan hammadde maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Tarım Bakanlığımızın resmi bilgilendirmesinden de kontrol edildiğinde görülecektir ki; gübrenin hammaddesi olan, Azot (N), Fosfor ( P ) ve Potasyum (K) kaynaklarının neredeyse tamamına yakını (% 90 ) dünyanın farklı ülkelerinden ithal edilmektedir.





Bitkisel üretimin devamlılığı için elzem olan gübre ve bitki besleme ürünlerinin, Türk çiftçisi ile buluşabilmesi için gübre hammaddesi olan azot, fosfor ve potasyumun ithal edilmesi veya ithalatçıdan tedarik edilmesi ihtiyaçtır.





Türk tarımının gelişimi ve Türk çiftçisinin dünya kalite standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji, gübre, ilaç, tarım makinaları vb. ihtiyaçlarının karşılanması milli bir görevdir.”





Açıklamasında İsrail’le ticaretin, kabul eden Hilmi Durgun, şunları söyledi:“Agrosel Tarım firması olarak kuruluşumuzdan bu yana (2002) yerli ya da ithal TOHUM ticareti yapmadık.Agrosel Tarım firması olarak gübre üretimi ve ürettiğimiz gübrelerinin yurtiçi ve gerekse yurtdışı pazarlarına satışını gerçekleştirmekteyiz.Bahse konu Haifa firması, dünyanın sayılı gübre hammadde üreticisi ve tedarikçisi bir firmadır. TOHUM firması değildir. Ayrıca ülkemizde genel müdürlükleri bulunmakla birlikte, genel müdürlüklerine bağlı, ülkemizin farklı coğrafyalarında yüzlerce müşterisi vardır.Gazeteci Metin Cihan, İsrail’in dev tarım şirketi Haifa Group’un Türkiye ayağının başında MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun’un bulunduğunu ortaya çıkardı. Cihan, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail’in dev tarım şirketi Haifa’nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen” ifadelerini kullandı.