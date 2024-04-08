Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın Ukrayna'da barış planı basına sızdı, uzmanlar 'korkunç' dedi /08 Nisan 2024 19:36

Trump'ın Ukrayna'da barış planı basına sızdı, uzmanlar 'korkunç' dedi

Washington Post'a konuşan ve plan hakkında bilgi sahibi kaynaklardan biri, Trump'ın özel bir konuşmada Rusya ve Ukrayna'nın "itibarlarını kurtarmak istediklerini, bir çıkış yolu aradığını" ve bazı Ukraynalıların Rusya yönetimi altında yaşamayı "sorun etmeyeceğini" söylediğini aktardı.

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Euronews'te yer alan habere göre eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı 24 saat içinde bitirebileceği iddiasının, görünüşe göre Kiev yönetimini Kırım ve Donbas bölgelerini Rusya'ya teslim etmeye zorlamayı içerdiği bildirildi.

Washington Post'a konuşan ve plan hakkında bilgi sahibi kaynaklardan biri, Trump'ın özel bir konuşmada Rusya ve Ukrayna'nın "itibarlarını kurtarmak istediklerini, bir çıkış yolu aradığını" ve bazı Ukraynalıların Rusya yönetimi altında yaşamayı "sorun etmeyeceğini" söylediğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir çok defa herhangi bir topraktan vazgeçmenin mümkün olmadığını söylemişti.

Trump'ın kampanya sözcüsü Washington Post'un haberini "spekülasyon" olarak nitelendirdi ancak Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya askeri yardım yoluyla Rusya'nın genişlemesini köreltme girişimini tersine çevireceği öne sürülen strateji hakkındaki konulara değinmedi.

Dış politika uzmanları ve önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerden en az biri, Trump'ın bildirilen düşüncelerine olumsuz yaklaştı. Post'a konuşan Senatör Lindsey Graham Putin'in kazanamayacağını söyleyerek Ukrayna topraklarının teslimi gerçekleşirse saldırganlığının ödüllendirilmiş olacağını vurguladı.

Stimson Center Kıdemli Araştırmacısı Emma Ashford, ateşkes için Rusya'ya boyun eğmenin Ukrayna'nın komşusuyla gelecekte barışı garanti etmeyeceğini söyleyerek Trump'ın iddia edilen teklifiyle ilgili olarak "Bu korkunç bir anlaşma" dedi.

Trump, yeniden başkan seçildiği takdirde Ukrayna'daki savaşı 24 saat içinde çözebileceğini defalarca övünerek söyledi.
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