Samanyolu Haber /Gündem / YSK, CHP'nin Hatay itirazını reddetti /08 Nisan 2024 17:10

YSK, CHP'nin Hatay itirazını reddetti

CHP'nin Hatay'daki seçimlere yönelik itirazı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi. AKP'nin Iğdır ve Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebini de kabul etmeyen YSK, Yeniden Refah Partisi'nin , Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki istediğini reddetti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililer ve belediye başkanlarıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Hatay'da seçim sonucuna ilişkin dün itiraz başvurusu yaptı. YSK, bugün CHP'nin itirazını reddetti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Hatay'da AKP’nin adayı Mehmet Öntürk, oyların yüzde 44,48’ini alarak sandıktan 1'inci çıkarken, CHP’nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy aldı.

İki aday arasında 3 bin 361 oy fark bulunurken, CHP itirazda bulundu. Süreç devam ederken AKP'li Mehmet Öntürk'e önceki İl Seçim Kurulu tarafından mazbata verildi. Özgür Özel, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir" dedi.

Özgür Özel, parti yöneticileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilçe belediye başkanlarıyla dün ise YSK'ya başvurdu. Özgür Özel ve beraberindeki heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştü ve 86 sayfalık itiraz dilekçesini teslim etti. Dilekçede Hatay'da öncelikle oyların yeniden sayılması, bu reddedilirse geçersiz oyların sayılması, bu da reddedilirse seçimin yenilenmesi talep edildi. 

CHP'nin seçimlerin yenilenmesine yönelik talebini bugün değerlendiren YSK, yapılan itirazı reddetti.

AKP'nin Iğdır ve Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki taleplerini de reddeden YSK, Yeniden Refah Partisi'nin, Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebini de kabul etmedi.
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