Akşener makam odasından eşyalarını toplattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde istenilen sonuçlarının alınamamasının ardından 27 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultay kararı almıştı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından İYİ Partili Musavat Dervişoğlu ve Koray Aydın genel başkanlık için aday olduklarını açıkladılar. Mehmet Tolga Akalın da daha önce genel başkan adayı olduğunu duyurmuştu.





İYİ Parti Genel Merkezi'nde görevliler, Akşener'in özel eşyalarını toplayarak makam aracına taşımaları dikkat çekti.







