31 Mart'ta AKP'nin yerel seçimde büyük hezimete uğramasının ardından eski Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medyadan yazdığı eleştiriler için özür diledi.







Mehmet Metiner, dün partisinin aldığı seçim sonuçlarına ilişkin Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Hüseyin Cem Küçükgüzel’in ilettiği seçim döneminde yaşanan sorunları sosyal medya hesabından paylaştı.







SARIEROĞLU, TÜRKEŞ, OKTAY, AYDEMİR...

Metiner, "Ankara’ya dair ibretlik sözler" başlığıyla yaptığı paylaşımda Küçükgüzel'in kendisine ilettiği şu eleştirilerine yer verdi:





“Ankara Milletvekilimiz Jülide Sarıeroğlu’na yer ve program beğendiremedik bir türlü. Bir gün kendisini Haymana ilçesi yaptığımız bir program için aradım. Ben gitmem dedi. Haymana’ya gitmem. Ben bakanlık ve genel başkanlık yapmış biriyim. Ne Haymana’ya giderim ne de o yaptığınız programa dedi. Gelmedi. Kendi kafasına ve isteğine göre program yaptı. Ötesini sen anla gayrı.





Milletvekilimiz Tuğrul Türkeş hiç sahaya inmedi. Ne zaman arasak bir bahane ileti sürdü. Ya hastayım dedi, ya yurtdışındayım dedi, ya İstanbul’dayım dedi.





Cumhurbaşkanı eski yardımcımız milletvekilimiz Fuat Oktay kendisi için yaptığımız programları beğenmedi. Ben esnaf ziyareti yapmam. Ben oraya buraya gitmem. SKM’de toplayın arkadaşları gelip orda kendilerine konuşayım. Veya bir yerde toplayın ben gidip konuşayım dedi. Ondan da hiç randıman alamadık.





Zehra vekilimiz gençlik kollarından gelen yeni biriydi. İlçeler ve halk pek tanımıyordu. Gittiği yerde de rağbet görmediği için ilçelerin istediği biri değildi. Gittiğinde de gerekli ilgiyi göremeyince haliyle morali bozuluyordu. O da gençlik kollarıyla bir şeyler yapmaya çalıştı. Sahada ve halkta karşılığı olmadığı için pek bir faydası olmadı.





Bir tek sahada Murat Alparslan vekilimiz çalıştı. Kendisine yaptığımız programlara aynen uydu. Nereyi istediysek oraya gitti. Randıman aldığımız tek vekil o oldu.” Dertliydi. Öfkeliydi. İl Başkanının ulaşılmaz olması da eleştirileri arasında yer alıyordu.





Bir ilde iki SKM olur mu? Ne yazık ki Ankara oldu. İl başkanımız kendisi için lüks bir alışveriş merkezinin içinde bir SKM oluşturdu. Kameralı sistemler vs. Kimin gelip gelmediğini gören kameralara bakıp görüşmek istemedikleriyle görüşmedi. Kendisini adeta oraya kapattı. Hiç birimiz ve teşkilattan hiç kimse kendisine ulaşamadı. Arayanlara çıkmadı. Kendisi nasıl istiyorsa öyle yaptı öyle çalıştı. Bu da tepkiyi ve öfkeyi arttırdı.”





'KEŞKE..'

Metiner bugün ise sosyal medya hesabından, Hüseyin Cem Küçükgüzel'in eleştirilerini açıklamaktan dolayı pişman olduğunu yazdı. "Keşke" notuyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:





"Beni arayıp samimiyetle içini döken Hüseyin Cem Küçükgüzel kardeşimin dediklerini keşke aktarmasaydım. Kabahat Hüseyin’de değil. Asıl bende. Kimse Hüseyin’i suçlayarak fitneyi harlamasın lütfen. Olan oldu. Olanda hayır vardır. Ders almış olduk böylece. Bir hatadır oldu. O hatayı da ben özür dileyerek üstüme alıyorum. Benim o anlık gafletime verip affedin! Rabbim doğru yoldan ayırmasın! Ve Rabbim hatasını anladığında özür dileyen kullarından eylesin!





Bu da bize ders olsun!"





'BİR HATA ETTİM, AFFOLA'

Metiner ardından yine sosyal medya hesabından bir özür yayımladı. "Bir hata ettim, affola!" diye başladığı özründe şu ifadelere yer verdi:





''Fuat Oktay çok değer verdiğim bir kardeşim. Cumhurbaşkanı eski yardımcısı. Ankara Milletvekili. Jülide Sarıeroğlu benim için çok kıymetli eski bakanımız ve genel başkan yardımcım. Ankara Milletvekili. Tuğrul Türkeş kadim dostum. Eski bakanımız. Ankara Milletvekili. Zehranur Aydemir genç Ankara milletvekilimiz. İstemeyerek üzülmenize sebebiyet verdiğim için sizlerden helallik diliyorum. Hata benim. Suç benim. Bir anlık gafletime yenik düştüm. Keşke olmasaydı. Ama oldu. Her birinizi çok sevdiğim halde oldu işte. Son derece üzgünüm. Gönlünüzü incittiğim ve hak etmediğiniz eleştirilere muhatap kıldığım için. Affola! Biz güçlü bir ailenin mensuplarıyız. Birimizin hukuku diğerinin hukuku, birimizin itibarı diğerimizin itibarıdır. Yunus Emre ne güzel demiş asırlar öncesinden, kulak verelim:





Gönül Çalab’ın tahtı, Çalab gönüle baktı, İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise."