"İki gün içinde adayımızı açıklarız"

Yaklaşan seçim süreciyle birlikte muhalefet bloğunun adayının kim olacağı sorusu daha çok sorulmaya başlanırken, konuyla ilgili yeni bir açıklamanın da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldiği belirtildi.







Seçim süreci ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda konuşan Karamollaoğlu, aday isminin açıklanması için seçim kararının duyurulması gerektiğini ifade etti.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV'de gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adaylığında acele etmeme kararlılığındayız. Seçim kararı alınır, iki gün içinde adayımızı açıklarız. Her seçime gidilirken milletvekili adayları önceden belirlenmez. Seçim kararı alındıktan sonra belirlenir. Aday adayları vardır, üzerlerinde müzakere edilir. Belirlenme mutlaka seçim tarihi belirlendikten sonra yapılır.





Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı ve altılı masa hakkında şöyle konuştu:Parlamenter sistemde koalisyonlar parlamento seçimlerinden sonra kurulur. Meclis aritmetiğine göre partiler bir araya geldiğinde meclis çoğunluğunu alıyorsa iktidar kurulur. Önce bugünkü sisteme göre başkan seçilecek, arkasından mecliste çoğunluğa göre Türkiye Cumhuriyeti yönetilecek.Koalisyon şartlarını önceden belirlemek mecburiyetindeyiz. Ekonomi, eğitim, dış politikada ne yapacağız? Altı partinin her konuda ittifak etmesi mümkün olmaz. Asgari müştereklerde birleşerek bunu yapmak mümkün ve biz bunun yapılabileceğine inanıyoruz. Altı aylık sürede konuyu olgunlaştırdık. Belli noktaya geldik. Şimdi ikinci döneme giriyoruz. Artık biz somut politikalarımızı açıklamaya başlayacağız.Mitingler yavaş yavaş başladı. Tayyip Bey de bir bakıma yeni başlıyor. Seçim sathı mailine girildi sayılır. Biz Cumhurbaşkanı adayını seçim tarihi belirlendikten sonra yapacağız.Geçen toplantıda komisyonlar kurduk. Bu komisyonlardan birisi yol haritasını belirleyecek. Seçim güvenliği, sandıklara sahip çıkma. İkincisi ise ana politikaları birlikte oluşturacağız.İlk kademede 6 kişilik bir komisyonumuz var. Yakında bunların ön raporları kamuoyuna duyurulur. Kullanılan tabirler, dil, hedefler, politikalar netleşmiş olur. Bu her sahada olacak. En önemlisi ne? Adalet, ekonomi. Sağlık, eğitim de önemli tabii. Biz ne yapıp yapıp batıya olan göçü mümkünse, geri çevirmek istiyoruz.Anadolu'daki her ilin kendi insan gücünü orada yapılacak yatırımlarda kullanılmasını arzu ediyoruz. Son zamanlarda kalkınmalarda öncelikli illeri belirliyorlar.