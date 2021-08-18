Samanyolu Haber /Gündem / İki hafta denizde aç ve susuz kalan 47 mülteci hayatını kaybetti /18 Ağustos 2021 20:35

İki hafta denizde aç ve susuz kalan 47 mülteci hayatını kaybetti

Kuzey Afrika’nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları’na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 mülteci hayatını kaybetti.

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Üçü çocuk 54 kişiyi taşıyan teknen 3 Ağustos’ta hareketinden iki gün sonra sonra motor arızası nedeniyle yolda kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'na göre, teknedeki mülteciler yaklaşık iki hafta boyunca yiyecek ve su olmadan yaşam savaşı verdi.

16 Ağustos’ta Moritanya Sahil Güvenlik ekipleri tekneye ulaştığında 54 mülteciden yedi kişi hayatta kalabilmişti. Hayatta kalanların tedavisi Moritanya’nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinde devam ediyor. Dördünün durumu oldukça ağır.

Aynı rotada, 10 gün önce 40 mülteci daha hayatını kaybetmişti.
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