İki hafta denizde aç ve susuz kalan 47 mülteci hayatını kaybetti

Üçü çocuk 54 kişiyi taşıyan teknen 3 Ağustos’ta hareketinden iki gün sonra sonra motor arızası nedeniyle yolda kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'na göre, teknedeki mülteciler yaklaşık iki hafta boyunca yiyecek ve su olmadan yaşam savaşı verdi.





16 Ağustos’ta Moritanya Sahil Güvenlik ekipleri tekneye ulaştığında 54 mülteciden yedi kişi hayatta kalabilmişti. Hayatta kalanların tedavisi Moritanya’nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinde devam ediyor. Dördünün durumu oldukça ağır.





Aynı rotada, 10 gün önce 40 mülteci daha hayatını kaybetmişti.