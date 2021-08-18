Samanyolu Haber /Sağlık / Koca: 'Salgın bitmiş değil, virüse yiğitlik olmaz' /18 Ağustos 2021 20:54

Koca: 'Salgın bitmiş değil, virüse yiğitlik olmaz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklar için aşı tanımlamasının yapıldığını açıkladı.

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Koca, “Bilim Kurulumuz okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızla istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz” diye konuştu.

Daha önce mutasyonlar ve varyantlar haberler ve bilgilerin gündeme geleceğini söylediğini hatırlatan Koca, şöyle devam etti:

"Ancak vatandaşımızın esas gündeminin bu olmaması gerektiğini ifade etmiştim. Virüsü tanıyoruz, tedavi yöntemlerimiz her gün gelişiyor ve aşı programımız başarıyla sürüyor. Bununla eş zamanlı olarak virüsün tüm değişikliklerini izliyor ve mücadele politikamıza etkisi olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediyoruz. Ancak daha önce de belirttiğim gibi virüsün mutasyona uğraması beklenen bir durum ve bu mutasyonlar tedbirlerde bir değişikliğe sebep olmuyor. Virüs aynı virüs, bulaşma yolları aynı yollar. Dolayısıyla tedbirler de aynı tedbirler. Aşı ile bağışıklık elde edilene kadar uyacağımız tedbirlerde bir değişiklik yok."

Son dönemde tedbirlere uyulmadığını belirten Koca, "Sanki son hastamız da iyileşmiş, virüs yok olmuş gibi davranırsak hastalığın yayılması için tüm şartları sağlamış oluruz. Son günlerde temelsiz bir cesaret ile hareket edenlerimiz var. Eskiden atalarımız soğuk havada ince elbiseler giyen gençlere 'Soğuğa yiğitlik olmaz' derdi. Emin olun virüse de yiğitlik olmaz" dedi.

Maske ve mesafe kuralına uyulmasını isteyen Koca, kalabalık ve kapalı ortamlardan, havalandırması eksik olan alanlardan uzak durulması gerektiğini belirtti. 

"Kimse ben gencim, bağışıklık sistemim güçlü diye tedbirlerden vazgeçmemeli. Salgın hastalık bitmiş değil" diyen Koca, "Bunu sizleri endişeye sevk etmek, hastalığı gündeminizde tutmak gayesiyle söylemiyorum. Zira hastalığı gündeminizden çıkarın, sağlık çalışanlarımız, Bilim Kurulumuz sizin için tüm gelişmeleri takip ederek hazırlıklar yapıyor diye sesleniyorum sizlere. Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
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