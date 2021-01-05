İki öğretmen Ukrayna'dan Türkiye'ye sınır dışı edilmek isteniyor

Türk vatandaşı öğretmenler Samet Güre ve Salih Fidan, Ukrayna’nın Lviv bölgesindeki Rava-Ruska şehrinde geçen hafta gözaltına alındı.





Şehirde yeni yılı geçiren 2 öğretmen, eyalet sınırını geçmeye yönelik yasadışı girişim iddiasıyla gözaltına alındı. Şu anda Kiev Boryspil Uluslararası Havalimanı’nda bekletilen öğretmenler Türkiye’ye sınır dışı edilmek isteniyor.

Öğretmenlerden Salih Fidan, geldikleri yer olan Irak’ın Erbil şehrine geri dönmeleri şartıyla mahkemeye çıkarıldıklarını belirtti.





Alınan bilgiye göre öğretmenler 31 Aralık’ta gözaltına alındıktan sonra Kiev Boryspil Uluslararası Havalimanı’na nakledildi.





Samet Güre ve Salih Fidan, burada Dubai üzerinden transit olarak Erbil’e bilet aldılar ancak pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçağa binmelerine izin verilmedi. Güvenlik görevlileri onları İstanbul uçağına binmeye zorladı.





Güre yayınladığı video da Türkiye’ye sınır dışı edilmek istenmediğini ve Türkiye’nin kendileri için tehlikeli olduğunu aktardı.





Güre videoda, "Akıbetimizden ve canımızdan endişe ediyoruz. Konsolosluk çalışanı olduğunu düşündüğümüz takım elbiseli 3 insan geldi. Uzaktan bize bakıp askerlerle konuştular. 7-8 tane asker de sürekli bizim başımızda bulunuyor. Yardım istiyoruz. Biz Erbil’e dönmek istiyoruz ya da Ukrayna’ya iltica etmeye hazırız.” şeklinde konuştu.