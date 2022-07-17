İki timsah Florida'da göle düşen kadını öldürdü

Sarasota İlçesi Şerif Ofisi yaptığı açıklamada, kimliği henüz açıklanmayan kadın, Cuma akşam saatlerinde Englewood'daki Boca Royale Golf ve Country Club'daki evinin yakınında timsahların istila ettiği bir gölete düşerken görüldü.





Yaşlı bir kadın Florida'daki evinin yakınındaki bir gölete düştükten sonra iki timsah tarafından öldürüldü.Yüzerek kıyıya yaklaşmaya çalışan kadına 2 timsah saldırdı. Kısa sürede kadını parçalayan 2 timsah gözden kaybolurken, kadının cesedi bulunamadı. Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma ekipleri timsahları göletten çıkararak götürdü.Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde meydana gelen timsah saldırısı 2 haftada 8'e ulaştı.