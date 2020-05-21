Samanyolu Haber /Sağlık / İki yeni korona semptomu daha listede /21 Mayıs 2020 12:33

İki yeni korona semptomu daha listede

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Covid-19 semptomlarına iki yeni belirti daha ekledi.

SHABER3.COM

İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam tarafından yapılan açıklamada, "En temelinde bir süredir Covid-19 belirtileri olarak öksürük ve yüksek ateşi görüyorduk. Fakat yapılan incelemeler sonucunda tat alma ve koku alma kabiliyetinin yok olmasını da belirtiler arasına almaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

Euronews'te yer alan habere göre Van-Tam, tat ve koku alma özelliğinin yitirilmesinin nörolojik bir durum olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada Covid-19'un diğer belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık, ishal gibi sorunlar olduğu belirtilirken, bunların temel Covid-19 belirtileri olarak tanınmadığı vurgulandı.

Geçtiğimiz ay da ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Covid-19 hastalığının belirtilerine altı yeni semptom daha eklemişti.

Covid-19'a yakalananların, bu belirtilerin bir ya da birkaçını virüsün bulaşmasından sonraki iki ile 14 gün arasındaki bir sürede göstermesi bekleniyor.

İşte Covid-19'un göstergesi olabilecek semptomlar:

Ateş
Yorgunluk
Öksürük
Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü
Üşüme
Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme
Kas ağrısı
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Tat alma kaybı
Koku alma kaybı

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, "ateş, kuru öksürük ve yorgunluk" Covid-19 hastalarında en sık görülen semptomlar.

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