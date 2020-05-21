İki yeni korona semptomu daha listede

İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam tarafından yapılan açıklamada, "En temelinde bir süredir Covid-19 belirtileri olarak öksürük ve yüksek ateşi görüyorduk. Fakat yapılan incelemeler sonucunda tat alma ve koku alma kabiliyetinin yok olmasını da belirtiler arasına almaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.







Euronews'te yer alan habere göre Van-Tam, tat ve koku alma özelliğinin yitirilmesinin nörolojik bir durum olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada Covid-19'un diğer belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık, ishal gibi sorunlar olduğu belirtilirken, bunların temel Covid-19 belirtileri olarak tanınmadığı vurgulandı.





Geçtiğimiz ay da ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Covid-19 hastalığının belirtilerine altı yeni semptom daha eklemişti.





Covid-19'a yakalananların, bu belirtilerin bir ya da birkaçını virüsün bulaşmasından sonraki iki ile 14 gün arasındaki bir sürede göstermesi bekleniyor.





İşte Covid-19'un göstergesi olabilecek semptomlar:





Ateş

Yorgunluk

Öksürük

Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü

Üşüme

Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme

Kas ağrısı

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Tat alma kaybı

Koku alma kaybı





Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, "ateş, kuru öksürük ve yorgunluk" Covid-19 hastalarında en sık görülen semptomlar.



