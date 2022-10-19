Samanyolu Haber /Gündem / İki yıl uzatılmasına karar verildiği ifade edildi /19 Ekim 2022 21:37

İki yıl uzatılmasına karar verildiği ifade edildi

Sürücü belgesi yenileme süreciyle ilgili İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldığı ifade edildi.

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Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresinin iki yıl daha uzatılmasına karar verildiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sürücü belgesi yenileme süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır" denildi
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