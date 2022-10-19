"Rus bombardıman uçakları Alaska'ya yönlendi" iddiası

Moskova yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken, farklı noktalarda yaşanan gerginliklere de yenileri eklenmeye devam ediyor.





Son olarak ABD toprağı olan ve Rusya ile Berring Boğazı ile ayrılan Alaska'ya Rus bombardıman uçaklarının yaklaşmakta olduğu iddiası gündeme geldi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD'nin, Alaska hava sahasına yaklaşan iki stratejik Rus Tu-95 bombardıman uçağını önlediği bildirildi. ABD'nin, Alaska hava sahasına yaklaşan iki stratejik Rus Tu-95 bombardıman uçağını önlediği bildirildi.

Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından yapılan açıklamada "Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesine giren iki Rus Tu-95 Vedmid bombardıman uçağını tespit edildiği ve önlerinin kesildiği" belirtildi.NORAD, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının Rus bombardıman uçaklarını engellemek için gönderildiğini aktardı.