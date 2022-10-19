Amasra madeniyle ilgili bilirkişi incelemesi başladı

Amasra'daki patlama yaşanan maden ocağıyla ilgili bilirkişi incelemesinin başladığı ifade edildi.





Madende meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetmişti.







Evrensel'de yer alan habere göre Amasra’da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden patlamasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bir yandan işçilerin ifadeleri alınırken, diğer yandan ise madende bilirkişi incelemesi yapılıyor. İncelemeye soruşturma savcısı ve 7 kişilik bilirkişi heyetinin yanı sıra madenci ailelerinin avukatları ile Bartın Baro Başkanı da eşlik ediyor. Amasra’da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden patlamasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bir yandan işçilerin ifadeleri alınırken, diğer yandan ise madende bilirkişi incelemesi yapılıyor. İncelemeye soruşturma savcısı ve 7 kişilik bilirkişi heyetinin yanı sıra madenci ailelerinin avukatları ile Bartın Baro Başkanı da eşlik ediyor.

İNCELEME SÜRÜYOR





Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Patlamanın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcının yürüttüğü soruşturma kapsamında maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.Soruşturma kapsamında bir yandan işçilerin ifadelerinin alınmasına sürerken diğer yanda madende bilirkişi incelemesi yapılıyor.