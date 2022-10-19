İngiltere'de gündelik hayatı etkilemesi beklenen yeni grev kararı

İngiltere'de yüksek enflasyon oranlarıyla birlikte ağırlaşan yaşam koşulları karşısında yaşanan fiyat artışları kadar bir zam bekleyen demiryolu işçilerinin, bu taleplerinin karşılanmamasından dolayı grev kararı aldığı aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre İngiltere’de yüzde 10,1'le 40 yılın en yüksek enflasyon rakamının altında teklif edilen ücret zammını kabul etmeyen Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT), 3, 5 ve 7 Kasım'da greve gideceklerini duyurdu. İngiltere’de yüzde 10,1'le 40 yılın en yüksek enflasyon rakamının altında teklif edilen ücret zammını kabul etmeyen Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT), 3, 5 ve 7 Kasım'da greve gideceklerini duyurdu.

İşçiler, ücretlerin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.Sendikayla demiryolu operatörü Network Rail arasında ücret zammı görüşmeleri birkaç aydan bu yana devam ediyor. RMT, enflasyonun altında teklif edilen yüzde 8'lik artışı geri çevirdikten sonra hâlâ uzlaşıya varılamadı.