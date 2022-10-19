Samanyolu Haber /Politika / "Gel bu akşam yapalım" /19 Ekim 2022 22:29

"Gel bu akşam yapalım"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 'vizyon karşılaştırması' ifadeleri konusunda bir paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı televizyon programında tartışmaya davet etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı televizyon programında tartışmaya davet etti.

Erdoğan'ın 'vizyon karşılaştırması' ifadeleri konusunda bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "İstediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir "prompter balonu" olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım.

Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim...

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