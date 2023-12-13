İkinci Seçil Erzan vakası! 200 kişi, 100 milyon dolar kaptırdı

Seçil Erzan vakası Türkiye'nin gündeminden düşmezken yeni bir dolandırıcılık olayı daha yaşandı.





İstanbul'da bir kamu bankasında çalışan Ü.G.'nin iddiaya göre yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.





Çevresindekilere ilk olarak yüzde 5 kâr vadeden Ü. G. daha fazla para getirmeleri sonucunda kâr vaadinin yüzde 6, yüzde 7'ya çıkacağını söyledi. Bu şekilde çevresinde bulunan çok sayıda kişiyi dolandırdı. Şüpheli hakkında 2022 yılında şikayetler olması nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı. Ü. G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





MAĞDURLAR EYLEM YAPTI







Ü.G.'nin kurbanlarından olduklarını belirten 15 kişilik grup, Anadolu Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı





Grubun, Ü.G. hakkında suç duyuruları bulunduğu belirten avukat Abdullah Bişaroğlu, şunları söyledi:





- Kamuoyunu meşgul eden futbolcular kadar belki de ünlü olmadıkları için dosyalarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Savcılığa yöneltilen ısrar dilekçelerine rağmen savcılık tarafından bu dosyada herhangi bir işlem yapılmıyor.





BEŞ TANE DOSYASI VAR





- Ü.G., 4 Ağustos 2022 tarihinde ifadesi alındıktan sonra da adliyeden hiçbir tedbir alınmadan serbest bırakılmış ve müştekilerin hiçbirisi bu şahsa ulaşabilmiş değil. Şahıs hakkında devam eden beş tane soruşturma dosyası var hepsi bugün bu dosyada birleştirilmiş durumda. Suç duyurusunda bulunmayan müştekiler var. Bugün onlar için ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Bu şahıs hakkında adli işlemlerin ivedilikle ve usule uygun bir şekilde yapılması gerektiği inancı taşıyoruz.













YÜZDE DÖRTTEN YÜZDE YEDİYE





- 100 milyon doların üzerinde bir paranın Ü. G. isimli şahsa havale edildiğini biliyoruz. Bu havalelerin altın gönderme, Euro gönderme, elden para verme şeklinde olduğunu biliyoruz. Başta küçük bir miktar aldıktan sonra yüzde 4 oranında kâr vaad ediyor. Akabinde bu paranın arttırılması şartıyla kâr marjı yüzde 5'e, yüzde 6'ya ve yüzde 7'ye çıkarılıyor. Böylece insanların daha çok para getirilmesi sağlanıyor.





200 KİŞİDEN BAHSEDİYORUZ





- Banka içerisinde bir para alışverişi en azından arkanızda gördüğünüz müştekiler çerçevesinde yok. Biz bu tarz işlemlerin bankadan habersiz ve bankadaki müdürlerden habersiz yapılmasını mümkün görmüyoruz. Futbolcular kadar ünlü olmayabilirler ama bu insanlar futbolculardan çok daha fazla para kaptırdılar ve futbolculardan çok daha fazla sayıdalar, 200 kişiden bahsediyoruz.



