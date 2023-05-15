Samanyolu Haber /Politika / İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor? /15 Mayıs 2023 08:21

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

Resmi olmayan sonuçlar cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura işaret ediyor. Peki böyle bir durumda süreç nasıl işleyecek?

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Cumhurbaşkanı seçiminde geçerli oylar, salt çoğunluğa yani yüzde 50 + 1 oranına ulaşmadığı takdirde seçim ikinci tura kalıyor.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda seçim takvimi 15 Mayıs'ta başlayacak. İkinci turda ilk seçimde en çok oy alan ilk iki aday yarışacak. İlk turda bu yüzdeye ulaşılamazsa ikinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak.

Yurt dışı ve gümrüklerde ise ikinci tur 20 Mayıs'ta başlayacak ve 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Takvim nasıl işleyecek?

2023 seçimleri için belirlediği takvime göre, ikinci turda adaylardan birinin geri çekilme talebi için 15 Mayıs 17.00'a kadar beklenecek. İtiraz süresi de aynı tarihte saat 17.00'da sona erecek ve ilçe seçim kurulları kararlarını en geç saat 23.59'a kadar açıklayacak.

16 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulunun kararlarına karşı yapılan birleştirme tutanaklarına itiraz süresi saat 17:00'da sona erecek ve il seçim kurulları tarafından saat 23:59'a kadar yapılan itirazlar karara bağlanacak

Adayların ikinci tur için propaganda dönemi ise 27 Mayıs saat 18.00'e kadar sürecek.

Bir önceki seçim ilk turda bitmişti

2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 52,59 oranında oy alarak ilk turu galibiyetle bitirmişti. CHP'nin adayı olarak seçimlere katılan Muharrem İnce'nin oy oranı da yüzde 30,64'te kalmıştı.
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