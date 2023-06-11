İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın: Saatlerdir söndürülemedi

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.



Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği çatı katındaki yangın kısa sürede binanın alt katlarına sirayet etti.



Çatı katında mahsur kalan 8 Afganistan uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR



Kırtasiye fabrikası, bavul üretim fabrikası, halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu her katının 5 bin metrekare olduğu öğrenilen binada yangın söndürme çalışmaları 8 saattir devam ediyor. Yangına 56 itfaiye aracı, 165 personel müdahale ederken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.