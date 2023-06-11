İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali: Kupanın sahibi Manchester City

Sözcü'nün haberine göre Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde kupaya uzanan Manchester City oldu… Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde Inter’i 1-0 yenen İngiliz ekibi, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasına kavuştu.Guardiola yönetiminde Devler Ligi’nde ilk kez 2021’de finale çıkıp kupayı kaçıran Manchester City, bu kez İstanbul’da hata yapmadı ve kulübün uzun yıllardır hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. İngiliz devine tarihi zaferi getiren golü 68. dakikada Rodri kaydetti.Geride kalan dakikalarda Inter, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yakalasa da skoru değiştiremeyince Manchester City, 2022-2023 sezonunun Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.İngiliz devinin yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne sakatlandı. 30. dakikada sağ üst baldırından sakatlanıp kendisini yere bırakan Belçikalı oyuncu tedavi görüp kendisini denedikten sonra 36. dakikada yerini Phil Foden'a bıraktı.Bernardo Silva’nın ceza sahasının sağında çizgiden yaptığı ortada top savunmadan sekti. City oyuncuları penaltı itirazında bulunurken Rodri, penaltı noktasının biraz gerisinden sağ ayağıyla çektiği şutta topu köşeden filelere gönderdi.71. dakikada Inter beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası dışından havalandırılan topu Dimarco kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ancak top üst direkten geri döndü. Dimarco ikinci şansında da topu takım arkadaşı Lukaku’ya nişanladı.90. dakikada Inter gole çok yaklaştı. Brozovic’in ortasında Gosens topu ceza sahasında içeriye çevirdi. Lukaku’nun kale ağzından yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ederson çizgiden çıkardı. Seken top ise Stones’a çarpıp kornere gitti.İngiltere Premier Lig’de son 6 sezonda 5 kez şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara ulaşamayan Manchester City, İstanbul’da bu şansızlığını kırdı.Guardiola yönetimindeki Manchester City, iki yıl önce de “Devler Ligi”nde finale yükselmiş ancak Chelsea’ye 1-0 yenilerek sahadan kupasız ayrılmıştı. İngiliz devi bu kez Inter’i İstanbul’da 1-0 yenerek müzesine ilk Şampiyonlar Ligi kupasını götürmeyi başardı.İngiliz temsilcisi, daha önce 1969-1970 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı müzesine götürmüştü.UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya temsilcisi Inter ile karşılaşacak Manchester City, final yoluna kadar yenilgi yüzü görmedi.İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 2021’deki başarısını tekrarlayarak finale namağlup geldi.Manchester City, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçın 7’sinden galip ayrılırken, 5 karşılaşma berabere sona erdi. Bu maçlarda 31 gol atan Guardiola’nın öğrencileri, kalesinde ise 5 gol gördü.UEFA’nın güncel sıralamasında zirvede yer alan Manchester City, G Grubu’nda Almanya’nın Borussia Dortmund, İspanya’nın Sevilla, Danimarka’nın da Kopenhag takımlarıyla mücadele etti.Grup maçlarında Kopenhag ve Borussia Dortmund ile golsüz berabere kalan Manchester City, kalan maçlarını kazanarak gruptan 14 puanla lider çıktı.Son 16 turunda Almanya’nın Leipzig takımıyla eşleşen Manchester City, 1-1 berabere biten maçın rövanşında rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.Bu turda bir diğer Almanya temsilcisi Bayern Münih’le karşılaşan City, 3-0 ve 1-1’lik skorlarla güçlü rakibini turnuva dışında bıraktı.Yarı finalde UEFA Şampiyonlar Ligi’ni 14 kez kazanma başarısını gösteren Real Madrid ile eşleşen Manchester ekibi, deplasmanda 1-1 berabere biten ilk ayağın rövanşında rakibini 4-0 yenerek kupaya bir adım daha yaklaştı.Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, İstanbul'daki dev finalde tarihe geçti. İlkay, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk asıllı futbolcu olmayı başardı.UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını tarihte ilk kez Türk kökenli futbolcu kazandı.Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Manchester City forması giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ile Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi.Manchester City’nin Inter’ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti.İlkay Gündoğan, 2012-2013 sezonunda da Borussia Dortmund formasıyla final oynamış ancak Bayern Münih’in 2-1 kazanmasıyla sahadan kupasız ayrılmıştı.“Devler Ligi”nde daha önce Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamamıştı.