Fransa'da çocuklara bıçakla saldıran zanlı cinayete teşebbüsle suçlandı

Euronews'te yer alan habere göre Fransız Alpleri yakınındaki Annecy kentinde, bir parka girerek buradaki çocuklara bıçakla saldıran zanlı cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Yetkililer, bugün ilk defa hakim karşısına çıkan Suriyeli saldırganın, cinayete teşebbüs ve silahlı direniş suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu.

31 yaşındaki zanlı, soruşturma sürecinde gözaltında tutuluyor.İsmi açıklanmayan saldırgan, Fransa’nın Annecy kentindeki bir parkta yaşları 3 ila 4 olan 6’sı çocuk 7 kişiyi bıçakla yaralamıştı.Davanın Başsavcısı Line Bonnet-Mathis, zanlının müfettişlerle konuşmayı reddettiğini ancak bir pskiyatrist ve doktor tarafından muayene edildiğini ve suçlamalarla yüzleşmeye uygun bulunduğunu söyledi.Zanlının saldırıya neden kalkıştığı belirsizliğini korurken, terör bağlantısının ise görülmediği aktarıldı.Bu arada bıçaklanan çocukların hayati tehlikesi kalmadı.Cumhurbaşkanı Macron mağdurları ziyaret ettiFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Cuma günü kurbanların ailelerini, ilk müdahale ekiplerini ve tanıkları ziyaret etti.Macron, ağır yaralanan iki genç Fransız kuzenin durumlarının stabil olduğunu yaralı bir İngiliz kız çocuğunun ise "uyanık olduğunu ve televizyon izlediğini" sözlerine ekledi.Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı twitter hesabından, kurbanlara yardım etmek için müdahale edenlere "minnettar olduğunu ve onlarla gurur duyduğunu" aktardı.Saldırganın profili, aşırı sağcı ve muhafazakar politikacıların Fransız göç politikalarına yönelik eleştirilerini yeniden alevlendirdi.Fransa İçişleri Bakanı, zanlının geçen yıl Fransa'ya sığınma başvurusunda bulunduğunu ve saldırıdan birkaç gün önce, İsveç'te 2013 yılında sığınma hakkı kazandığı gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.Ayrıca saldırganın, İsveç'te daimi ikamet statüsüne sahip olduğu için Fransa'ya yasal yollardan girdiği kaydedildi.