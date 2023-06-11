Samanyolu Haber /Ekonomi / Döviz kuru arttı, Bulgarlar alışveriş için Edirne’ye akın etti /11 Haziran 2023 00:07

Döviz kuru arttı, Bulgarlar alışveriş için Edirne’ye akın etti

Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle Edirne’ye alışveriş yapmak için Bulgaristan’dan gelen turistlerin sayısında artış yaşanıyor. Bulgaristan’dan Ulus Pazarı’na gelen turistler, alışverişlerini yaparak memleketlerine dönüyor.

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Sözcü'de yer alan habere göre Bulgaristan'ın para birimi leva, bugün 12.90 TL'ye kadar yükseldi. Bulgar turistler, kentin farklı noktalarında alışveriş yaptı. Kur farkı nedeniyle bol bol alışveriş yapan turistler, poşetlerine doldurdukları ürünleri memleketlerine götürüyor.

“BULGARLAR OLMASA BURASI BİTER”

Pazarcı esnafı Murat Ahmet, “Bulgarlara hastayım. Çok iyi, ölüyorum onlara. Sadece alışveriş yapsınlar. Çok alıyorlar. Bereket versin, Bulgarlar olmasa burası biter” diye konuştu.

Esnaf Salih Mızrak ise “Geliyor, akın akın… 5 levaları 70 lira değerinde… Tişört, pantolon, çamaşırını alıyor. A'dan Z'ye her şeyini 100 levaya alıp Bulgaristan'a gidiyor. Türkiye cennet ülkesi efendim. Ulus Pazarı uluslararası bir pazar. Günde 10 bin turisti ağırlıyoruz. İşler mükemmel, her şey yerinde” dedi.
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