Samanyolu Haber /Dünya / “Unabomber” hapishanedeki hücresinde ölü bulundu /10 Haziran 2023 23:52

“Unabomber” hapishanedeki hücresinde ölü bulundu

"Unabomber" olarak bilinen 81 yaşındaki ?????Ted Kaczynski, gerçekleştirdiği bombalı saldırılar nedeniyle ABD'nin North Carolina eyaletinde kaldığı hapishanedeki hücresinde ölü bulundu.

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Sözcü'de yer alan habere göre ABD Federal Cezaevleri Bürosu sözcüsü Kristie Breshears, Kaczynski’nin bugün sabah saatlerinde hapishanedeki hücresinde hareketsiz bulunduğunu açıkladı.

Breshears, hastaneye nakledilmesine rağmen Kaczynski’nin kurtarılamadığını ifade etti.

1996’da tutuklanana kadar yaklaşık 20 yıl boyunca aranan fakat bir türlü yakalanamayan Kaczynski, ABD’de en fazla bombalı saldırı gerçekleştiren kişi olarak biliniyordu.

Kaczynski, 1978 ile 1995 yılları arasında 3 kişinin ölümüne ve 23 kişinin yaralanmasına sebep olan 16 bombalı eylem gerçekleştirmişti.

GAZETELERE MANİFESTO GÖNDERMİŞTİ

Kaczynski, 1995 yılında FBI tarafından “Unabomber” olarak tanımlanmadan önce gazetelere el yazısıyla “Endüstriyel Toplum ve Geleceği” başlıklı bir manifesto göndermiş ve manifestonun yayınlanmaması halinde eylemlerinin devam edeceğini belirtmişti. FBI’ın okuyuculardan yazarı teşhis edebilecekler olabileceği değerlendirmesiyle The New York Times ve Washington Post 35 bin kelimelik manifestoyu yayınlamıştı.

Kaczynski, aile üyelerinin kendisinden şüphelenerek FBI ile temasa geçmesinin ardından 3 Nisan 1995’te Montana’daki kulübesinde yakalanmıştı.

Kaliforniya’da yargılanan Kaczynski, 1998’de suçlarını kabul ederek şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

BOMBALI EYLEMLER GERÇEKLEŞTİRDİ

FBI raporlarına göre, 16 yaşında Harvard’a giren Kaczynski, Michigan Üniversitesinde matematik doktorası yapmıştı.

Kaczynski, eylemlerini hayatının geçtiği yerlerde gerçekleştirmişti.

Üniversite görevlilerine bombalı paketler gönderen Kaczynski, ilk bombalama eylemini büyüdüğü şehir olan Chicago’da yapmıştı. Kaczynski, iki bomba patlattığı Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de ders vermişti.

Kaczynski, hava yolu yetkililerine de bombalı paketler göndermiş, havalimanlarına bomba yerleştirmişti.

FBI, Kaczynski’ye üniversite ve hava yolları bombacısı anlamına gelen “Unabomber” lakabını takmıştı.
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