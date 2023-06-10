Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi finalinde De Bruyne sakatlandı /10 Haziran 2023 23:45

Şampiyonlar Ligi finalinde De Bruyne sakatlandı

Manchester City'nin orta sahadaki beyni Kevin de Bruyne, Inter ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin 36. dakikasında sakatlanarak kenara geldi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Manchester City ile Inter’i karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi Finali’nde İngiliz devinin yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne sakatlandı. 30. dakikada sağ üst baldırından sakatlanıp kendisini yere bırakan Belçikalı oyuncu tedavi görüp kendisini denedikten sonra 36. dakikada yerini Phil Foden’a bıraktı.

Sakatlık sonrası Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yedek kulübesine oturan De Bruyne gözyaşlarını tutamadı.

Manchester City’nin yıldızı, 2021 yılında Chelsea ile oynanan ve kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finalinde yine sakatlanarak kenara gelmişti.

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