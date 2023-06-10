Şampiyonlar Ligi finalinde De Bruyne sakatlandı

Sözcü'de yer alan habere göre Manchester City ile Inter’i karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi Finali’nde İngiliz devinin yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne sakatlandı. 30. dakikada sağ üst baldırından sakatlanıp kendisini yere bırakan Belçikalı oyuncu tedavi görüp kendisini denedikten sonra 36. dakikada yerini Phil Foden’a bıraktı.



Sakatlık sonrası Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yedek kulübesine oturan De Bruyne gözyaşlarını tutamadı.



Manchester City’nin yıldızı, 2021 yılında Chelsea ile oynanan ve kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finalinde yine sakatlanarak kenara gelmişti.



