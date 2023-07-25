İktidar, Para için şimdi de Çin’e gitti

Türkiye’ye yatırım ve döviz çekmeyi hedefleyen toplantılar daha önce Londra, Paris, Milano ve Viyana’da düzenlenmişti. Bunların büyük kısmı seçim sonrası yapıldı.





Bu toplantılarının Asya ayağının ilk durağıysa Çin’in başkenti Pekin oldu. Toplantıya TVF yöneticisi Arda Ermut’la birlikte Türk ve Çinli iş insanları da katıldı.







Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, “Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Türkiye yüzyılı’na adım atarken, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma yolculuğumuzda Çinli yatırımcıları ülkemizde yatırıma davet ediyoruz“ dedi.





Döviz rezervlerinin ekside seyrettiği Türkiye’de iktidar, seçim sonrası çareyi Körfez ülkeleriyle yatırım anlaşmalarında bulmuştu.