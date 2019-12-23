Samanyolu Haber /Gündem / 'İlaç firmaları zammı bekliyor, hastalar ilaç sıkıntısı çekiyor' /23 Aralık 2019 13:28

'İlaç firmaları zammı bekliyor, hastalar ilaç sıkıntısı çekiyor'

Her yıl Şubat ayında yapılan zammı bekleyen ilaç firmalarının, ilaç üretimini azaltması nedeniyle hastalar ilaca erişim sorunu yaşıyor.

SHABER3.COM

İlaç firmalarının her yıl Şubat ayında yapılan zammı beklemesi sebebi ile hastaların pek çok ilaca ulaşamadığı belirtiliyor.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, ilaç firmalarının yılda bir kez yapılan kur zammını beklediğini belirtirken, önlem alınmadığı takdirde Ocak ve Şubat aylarında ilaç krizinin büyüyeceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili bir çalışma yapması gerektiğini söyleyen Polat, "İlaç firmaları zammın her sene Şubat ayında yapılacağını bildiği için kendilerini koruyarak sene içerisinde ya ilaç üretimini azaltıyorlar ya da durduruyorlar. Yurttaşlarımız şimdiden piyasada bazı ilaçları bulamıyor, önlem alınmaz ise Ocak ve Şubat ayında bu kriz büyür" dedi.

'HASTALAR ECZANE ECZANE GEZİYOR'

Bu süreçte en çok hastaların mağdur olduğunu belirten Polat şöyle konuştu:

"Her sene şubat ayında döviz kurundan kaynaklanan dalgalanmalar neticesinde zam yapılmaktadır. Aralık, ocak, şubat aylarını kapsayan aylarda ilaç sıkıntısı yaşanmakta ve hastalar ilaç bulabilmek için eczane eczane gezmektedir. İlaçları tedarik edememekten şikayetçi olan eczacılar ise çözümü ilaç takaslarında aramaktadırlar. İthal alınan ilaçlar özellikle piyasada bulunamamaktadır.

Şu an Türkiye’de Euro 6,58 iken, ilaç alımlarında kur geçtiğimiz Şubat ayında yapılan zam ile 3.40 Euro’ya sabitlendi. Artan döviz kurlarından dolayı yurt dışındaki firmalar para kazanamadıkları için Türkiye ile çalışmak istememektedir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İlaç firmaları zammı bekliyor, hastalar ilaç sıkıntısı... Sonraki Haber >>

Kurtarma anları kamerada...

Kurtarma anları kamerada...

Pandaların oyun günü!

Pandaların oyun günü!

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

9 yıldır bıkmadılar, usanmadılar bazen başlık bile değiştirmediler

Abov, ablacağım birer tane alın!

Abov, ablacağım birer tane alın!

Binali Yıldırım'ın o görüntüleri...

Binali Yıldırım'ın o görüntüleri...

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Güvenlik görevlilerinden ilginç çözüm

Güvenlik görevlilerinden ilginç çözüm

Dikkatsizlik ve hız felaket oldu

Dikkatsizlik ve hız felaket oldu

Çocuk araçtan düştü

Çocuk araçtan düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:31:08