İletişim Bakanlığı’nın bütçesi 4,5 kat arttı, ‘troll ordusu’ tartışması alevlendi

BirGün’den Mustafa Bildircin’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP içinde farklı çıkar gruplarının yer aldığını savundu. “Bu gruplar zaman zaman birbirleriyle de rekabet edebiliyorlar.” ifadesini kullanan Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönlendirdiği ve yönettiği trol ekibinin dışında, başka trol ekipleri de olduğunu anlattı. Özel, “Bunlardan bir diğeri İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yönettiği ekip.” diye konuştu.







ÖZGÜR ÖZEL: İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ TROLL AĞI VAR

İletişim Başkanlığı’nın özellikle gece saatlerinde bot hesaplar üzerinden başlatılan linç kampanyalarını yöneten bir trol ağı olduğunu iddia eden Özel, şunları kaydetti: “Yaklaşan seçim süreci de dikkate alındığında, İletişim Başkanlığı’nın sürekli artan temsil ve tanıtma ödeneğinin bu tür trol ağları için kaynak oluşturabileceğinden endişe etmekteyiz. Halk desteğini kaybettiği tüm anketlerde görülen bir siyasi iktidarın, devletin 85 milyonun tamamına harcanması gereken kaynaklarıyla iktidarını elinde tutabilmek için her türlü yola başvurabileceğini biliyoruz. Kamu kaynaklarının yeniden 85 milyonun tamamına aktarılabilmesi için tek şartın yaklaşan seçimlerde bu iktidarı göndermek olduğunu biliyoruz, ona göre çalışıyoruz.”